Эми Кони Барретт: что известно о вероятности новую судью Верховного суда США

Президент США Дональд Трамп представил нового кандидата на должность судьи Верховного суда. Ею стала 48-летняя Эми Кони Барретт.

Трамп охарактеризовал ее как женщину беспрецедентных достижений. Именно она заменит на этом посту судью Рут Бейдер Гинзбург, которая недавно умерла в возрасте 87 лет.

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Теперь Сенат должен утвердить Баррет на этом посту.

Today, it was my great honor to nominate one of our nation’s most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution: Judge Amy Coney Barrett… pic.twitter.com/l2yezt2UOi — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020

Что известно о Эми Кони Барретт

Барретт набожная католичка, однако она неоднократно утверждала, что ее вера и взгляды никак не повлияют на работу.

В американской прессе активно обсуждали связь Баррет с консервативной христианской религиозной группой Люди хвалы. Правозащитники называли ее “угрозой для ЛГБТ-сообщества”.

Сейчас Барретт занимает должность судьи апелляционного суда седьмого округа США, в котором рассматриваются дела в отношении штатов Висконсин, Иллинойс и Индиана.

Она родилась в Новом Орлеане и закончила Школу права Университета Нотр-Дам. Была исполнительным редактором Notre Dame Law Review. Впоследствии стала преподавать в родном вузе — юридической школе при Университете Нотр-Дам.

В частности, там она читала лекции о федеральных судах, конституционное право и толкования закона. В 2010 году Баррет получила звание профессора.

Байден призвал Сенат не утверждать эту вакансию до тех пор, пока американский народ не изберет своего следующего президента и следующий Конгресс.

Должность члена Верховного суда США является пожизненной. Кандидата выдвигает президент, далее назначения утверждает Сенат.