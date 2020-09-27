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Факты / Мир

Вместо Рут Гинзбург: Трамп представил кандидата на должность судьи Верховного суда

Президент США Дональд Трамп представил нового кандидата на должность судьи Верховного суда. Ею стала 48-летняя Эми Кони Барретт.

Эми Кони Барретт: что известно о вероятности новую судью Верховного суда США

Трамп охарактеризовал ее как женщину беспрецедентных достижений. Именно она заменит на этом посту судью Рут Бейдер Гинзбург, которая недавно умерла в возрасте 87 лет.

Читайте: Умерла судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург

Теперь Сенат должен утвердить Баррет на этом посту.

Что известно о Эми Кони Барретт

Барретт набожная католичка, однако она неоднократно утверждала, что ее вера и взгляды никак не повлияют на работу.

В американской прессе активно обсуждали связь Баррет с консервативной христианской религиозной группой Люди хвалы. Правозащитники называли ее “угрозой для ЛГБТ-сообщества”.

Сейчас Барретт занимает должность судьи апелляционного суда седьмого округа США, в котором рассматриваются дела в отношении штатов Висконсин, Иллинойс и Индиана.

Она родилась в Новом Орлеане и закончила Школу права Университета Нотр-Дам. Была исполнительным редактором Notre Dame Law Review. Впоследствии стала преподавать в родном вузе — юридической школе при Университете Нотр-Дам.

В частности, там она читала лекции о федеральных судах, конституционное право и толкования закона. В 2010 году Баррет получила звание профессора.

Байден призвал Сенат не утверждать эту вакансию до тех пор, пока американский народ не изберет своего следующего президента и следующий Конгресс.

Должность члена Верховного суда США является пожизненной. Кандидата выдвигает президент, далее назначения утверждает Сенат.

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