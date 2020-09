Эми Кони Барретт: что известно о вероятности новую судью Верховного суда США

Президент США Дональд Трамп представил нового кандидата на должность судьи Верховного суда. Ею стала 48-летняя Эми Кони Барретт.

Трамп охарактеризовал ее как женщину беспрецедентных достижений. Именно она заменит на этом посту судью Рут Бейдер Гинзбург, которая недавно умерла в возрасте 87 лет.

Читайте: Умерла судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург

Теперь Сенат должен утвердить Баррет на этом посту.

Today, it was my great honor to nominate one of our nation’s most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution: Judge Amy Coney Barrett… pic.twitter.com/l2yezt2UOi

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020