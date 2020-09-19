В США умерла Рут Бейдер Гинзбург — судья Верховного суда.

Она скончалась 18 сентября вечером в возрасте 87 лет. После новости о смерти Рут Бейдер Гинзбург национальные флаги США были приспущены над Белым домом и другими правительственными зданиями в центре Вашингтона.

Причиной стал рак поджелудочной железы.

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Президент США Дональд Трамп опубликовал официальное заявление относительно смерти Гинзбург.

— Известная своим великолепным умом и своим решительным отступлением от господствующих в Верховном суде взглядов, Гинзбург демонстрировала, что можно не соглашаться, не вызывая при этом раздражения у коллег и тех, кто придерживается иных взглядов, – говорится в сообщении.

Statement from the President on the Passing of Supreme Court Associate Justice Ruth Bader Ginsburg pic.twitter.com/N2YkGVWLoF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2020

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир также сообщил, что президент распорядился приспустить в знак траура все флаги в стране.

Сенатор Митч Макконел заявил о том, что Сенат рассмотрит кандидатуру на пост члена Верховного суда, которую намерен представить президент Трамп до президентских выборов.

Умер отец Билла Гейтса

16 сентября во возрасте 94 года умер Уильям Генри Гейтс — американский корпоративный адвокат и известный филантроп, отец Билла Гейтса.

По информации СМИ, у Гейтса-старшего диагностировали болезнь Альцгеймера.