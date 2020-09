В США умерла Рут Бейдер Гинзбург — судья Верховного суда.

Она скончалась 18 сентября вечером в возрасте 87 лет. После новости о смерти Рут Бейдер Гинзбург национальные флаги США были приспущены над Белым домом и другими правительственными зданиями в центре Вашингтона.

Причиной стал рак поджелудочной железы.

Президент США Дональд Трамп опубликовал официальное заявление относительно смерти Гинзбург.

Statement from the President on the Passing of Supreme Court Associate Justice Ruth Bader Ginsburg pic.twitter.com/N2YkGVWLoF

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2020