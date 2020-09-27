Ема Коні Барретт: що відомо про ймовірно нову суддю Верховного суду США

Президент США Дональд Трамп представив нового кандидата на посаду судді Верховного суду. Нею стала 48-річна Ема Коні Барретт.

Трамп охарактеризував її як жінку безпрецедентних досягнень. Саме вона замінить на цій посаді суддю Рут Бейдер Гінзбург, яка нещодавно померла у віці 87 років.

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Тепер Сенат повинен затвердити Баррет на цій посаді.

Today, it was my great honor to nominate one of our nation’s most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution: Judge Amy Coney Barrett… pic.twitter.com/l2yezt2UOi — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020

Що відомо про Ему Коні Барретт

Барретт побожна католичка, однак вона неодноразово стверджувала, що її віра і погляди ніяк не вплинуть на роботу.

В американській пресі активно обговорювали звʼязок Баррет з консервативною християнською релігійною групою Люди хвали. Правозахисники називали її “загрозою для ЛГБТ-спільноти”.

Наразі Барретт займає посаду судді апеляційного суду сьомого округу США, в якому розглядаються справи стосовно штатів Вісконсин, Іллінойс та Індіана.

Вона народилася в Новому Орлеані та закінчила Школу права Університету Нотр-Дам. Була виконавчим редактором Notre Dame Law Review. Згодом стала викладати в рідному виші — юридичній школі при Університеті Нотр-Дам.

Зокрема, там вона читала лекції про федеральні суди, конституційне право і тлумачення закону. У 2010 році Баррет отримала звання професора.

Байден закликав Сенат не затверджувати на цю вакансію доти, поки американський народ не обере свого наступного президента і наступний Конгрес.

Посада члена Верховного суду США є довічною. Кандидата висуває президент, далі призначення затверджує Сенат.