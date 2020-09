Ема Коні Барретт: що відомо про ймовірно нову суддю Верховного суду США

Президент США Дональд Трамп представив нового кандидата на посаду судді Верховного суду. Нею стала 48-річна Ема Коні Барретт.

Трамп охарактеризував її як жінку безпрецедентних досягнень. Саме вона замінить на цій посаді суддю Рут Бейдер Гінзбург, яка нещодавно померла у віці 87 років.

Тепер Сенат повинен затвердити Баррет на цій посаді.

Today, it was my great honor to nominate one of our nation’s most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution: Judge Amy Coney Barrett… pic.twitter.com/l2yezt2UOi

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020