Люди, оружие, система: Шмыгаль о направлениях работы на должности министра обороны
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль назвал три ключевых направления, которыми он займется на новой должности. Среди них — люди, оружие и система работы.
Шмыгаль о ключевых направлениях на должности министра обороны
По словам Дениса Шмыгаля, у него та же миссия — служить на благо Украины, несмотря на новую должность — министра обороны.
— Спасибо президенту Владимиру Зеленскому за доверие. Это большая честь и ответственность — возглавлять Министерство обороны в это трудное время, — заявил он.
Во время выступления с трибуны Верховной Рады Шмыгаль назвал три ключевых направления работы. Среди них:
- люди;
- оружие;
- система.
В частности, Шмыгаль объяснил, что в центре должен быть украинский воин, а задача Минобороны — предоставить качественное обеспечение, своевременные выплаты, надежную амуницию, современную связь и медицинскую поддержку.
По словам Шмыгаля, необходимо нарастить вооружение до уровня, который сломает способность воевать со стороны российских оккупантов.
— В первую очередь — украинское производство. Задача президента — за полгода довести долю отечественного оружия на фронте с 40% до 50%, — заявил он.
Кроме этого, Минобороны параллельно будет усиливать взаимодействие с партнерами и создаст коалицию возможностей, подчеркнул Шмыгаль.
По его мнению, Министерство обороны Украины должно работать слаженно, без задержек и лишней бюрократии, поэтому необходима четкая и быстрая система, без дублирования функций, но с гибкостью в принятии решений.
Денис Шмыгаль выразил убеждение, что совместная работа даст результат, чтобы обеспечить силу, которая обеспечит мир и сделает невозможным российскую агрессию в будущем.