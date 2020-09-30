Шестеро из десяти зрителей дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байдненом считают, что лучше себя показал кандидат от Демократической партии Байден.

Такие результаты опроса фирмы SSRS обнародовал телеканал CNN. В то же время, по мнению 28% опрошенных, действующий президент выступил лучше.

В целом 65% зрителей назвали ответы Джо Байдена более правдивыми, чем ответы Дональда Трампа (29%).

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Кроме того, 69% респондентов также заявили, что атаки Байдена на Трампа были справедливыми. В то же время, 32% заявили, что Трамп был прав.

Также 63% опрошенных, которые наблюдали за дебатами, заявили, что у Джо Байдена был лучший план решения проблем страны (лишь 30% заявили, что лучше справился бы Трамп) и он, похоже, был сильнее лидером (55% Байдена против 43% Трампа).

Однако 57% зрителей заявили, что дебаты во вторник не повлияли на их выбор президента. В то же время меньшинство заявило, что с большей вероятностью проголосует за Байдена (32%), чем за Трампа (11%).

Опрос проводился среди 568 избирателей, наблюдавших за дебатами. Погрешность составляет 6,3%.

Первые дебаты Трампа и Байдена

Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден встретились в первом раунде президентских дебатов 30 сентября в 4.00 по киевскому времени.

Темами для выступлений были отчеты Трампа и Байдена, Верховный суд, Covid-19, экономика, насилие в городах США и честность выборов.

Еще два запланированных раунда состоятся 15 октября в Майами и 22 октября в Нэшвилле.