Первые дебаты Трампа и Байдена: онлайн-трансляция

Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден встретятся в первом раунде президентских дебатов.

Дебаты Трампа и Байдена в Кливленде стартуют 30 сентября в 4.00 по киевскому времени — всего за пять недель до дня выборов президента США.

Еще два запланированных раунда состоятся 15 октября в Майами и 22 октября в Нэшвилле.

Влияние пандемии

Пандемия коронавируса внесла корректировки в проведение дебатов, поскольку два кандидата не будут участвовать в рукопожатии, как это принято обычно.

Размер аудитории также будет ограничен, и все участники дебатов должны пройти тестирование на Covid-19, а также следовать другим противоэпидемическим правилам.

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Темы дебатов

Модератор дебатов ведущий новостей Fox News Sunday Крис Уоллес выбрал шесть тем для дебатов, ответы на каждую из которых, как ожидается, займут примерно 15 минут: отчеты Трампа и Байдена, Верховный суд, Covid-19, экономика, насилие в городах США и честность выборов.

Трансляция дебатов

90-минутные дебаты будут транслироваться без рекламы.

Трансляция дебатов на русском языке:

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Трансляция дебатов на английском языке: