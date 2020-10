Прекратить агрессию и признать право Украины на суверенитет: посольство США обратилось к РФ

В Международный день ненасилия посольство США в Украине призвало Россию прекратить агрессию и признать право Украины на полный суверенитет над своей территорией.

Такую позицию в своем обращении выразил советник по вопросам прессы, образования и культуры Уолтер Браунолер.

Он также отметил, что РФ продолжает блокировать серьезное обсуждение, которое позволило бы достичь прогресса в выполнении ее собственных обязательств по Минским соглашениям.

On this International Day of Non-Violence, we call on Russia to cease its aggression against Ukraine and recognize Ukraine’s right to full sovereignty over its territory. Listen to Counselor for Public Affairs Walter Braunohler’s message. pic.twitter.com/qwgR2UWR3T

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 2, 2020