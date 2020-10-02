Прекратить агрессию и признать право Украины на суверенитет: посольство США обратилось к РФ

В Международный день ненасилия посольство США в Украине призвало Россию прекратить агрессию и признать право Украины на полный суверенитет над своей территорией.

Такую позицию в своем обращении выразил советник по вопросам прессы, образования и культуры Уолтер Браунолер.

— В течение последнего года президент Украины Владимир Зеленский и его администрация конструктивно подходили к переговорам с Россией, демонстрируя волю к окончанию конфликта на Донбассе, достижению деоккупации Крыма и полного восстановления контроля Украины над международно признанной границей с Россией.

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Он также отметил, что РФ продолжает блокировать серьезное обсуждение, которое позволило бы достичь прогресса в выполнении ее собственных обязательств по Минским соглашениям.

— Вместо ослабления решимости Украины защищать свою свободу и независимость, Россия только укрепила ее. Украинский народ стал более сплоченным, сосредоточенным и устойчивым, чем когда-либо прежде, — добавил Уолтер Браунолер.

On this International Day of Non-Violence, we call on Russia to cease its aggression against Ukraine and recognize Ukraine’s right to full sovereignty over its territory. Listen to Counselor for Public Affairs Walter Braunohler’s message. pic.twitter.com/qwgR2UWR3T — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 2, 2020

В сентябре этого года в шестую годовщину подписания Минского протокола посольство США в Украине уже призвало Россию полностью выполнить свои обязательства.

В частности, речь шла о том, что РФ должна вывести из Украины оружие и силы, которые она возглавляет, и вернуть полный контроль над ее международно признанными границами.