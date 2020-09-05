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Факты / Украина

Шестая годовщина Минских соглашений: США призвали РФ вывести войска из Украины

В шестую годовщину подписания Минского протокола посольство США в Украине призвало Россию полностью выполнить свои обязательства.

В частности, РФ должна вывести из Украины оружие и силы, которые она возглавляет, и вернуть полный контроль над ее международно признанными границами.

Также в посольстве заверили, что США поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

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В 2014 году представители Украины, России и ОБСЕ подписали Минский протокол или Минские соглашения.

Они предусматривали немедленное двустороннее прекращение применения оружия, освобождение всех заложников и незаконно удерживаемых лиц и вывод незаконных вооруженных формирований, военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

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