Припинити агресію і визнати право України на суверенітет: посольство США звернулося до РФ

У Міжнародний день ненасильства посольство США в Україні закликало Росію припинити агресію та визнати право України на повний суверенітет над своєю територією.

Таку позицію у своєму зверненні висловив радник з питань преси, освіти та культури Волтер Браунолер.

– Протягом останнього року президент України Володимир Зеленський і його адміністрація конструктивно підходили до переговорів з Росією, демонструючи волю до закінчення конфлікту на Донбасі, досягнення деокупації Криму та повного відновлення контролю України над міжнародно визнаним кордоном з Росією.

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Він також зазначив, що РФ продовжує блокувати серйозне обговорення, яке дозволило б досягти прогресу у виконанні її власних зобов’язань за Мінськими угодами.

– Замість послаблення рішучості України захищати свою свободу і незалежність, Росія лише зміцнила її. Український народ став згуртованішим, зосередженішим та стійкішим, ніж будь-коли раніше, – додав Волтер Браунолер.

On this International Day of Non-Violence, we call on Russia to cease its aggression against Ukraine and recognize Ukraine’s right to full sovereignty over its territory. Listen to Counselor for Public Affairs Walter Braunohler’s message. pic.twitter.com/qwgR2UWR3T — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 2, 2020

У вересні цього року у шосту річницю підписання Мінського протоколу посольство США в Україні вже закликало Росію повністю виконати свої зобов’язання.

Зокрема, йшлося про те, що РФ повинна вивести з України зброю та сили, які вона очолює, та повернути повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами.