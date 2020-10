Припинити агресію і визнати право України на суверенітет: посольство США звернулося до РФ

У Міжнародний день ненасильства посольство США в Україні закликало Росію припинити агресію та визнати право України на повний суверенітет над своєю територією.

Таку позицію у своєму зверненні висловив радник з питань преси, освіти та культури Волтер Браунолер.

Він також зазначив, що РФ продовжує блокувати серйозне обговорення, яке дозволило б досягти прогресу у виконанні її власних зобов’язань за Мінськими угодами.

On this International Day of Non-Violence, we call on Russia to cease its aggression against Ukraine and recognize Ukraine’s right to full sovereignty over its territory. Listen to Counselor for Public Affairs Walter Braunohler’s message. pic.twitter.com/qwgR2UWR3T

