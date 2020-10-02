Великобритания ввела санкции против граждан и компаний РФ, причастных к строительству Керченского моста.
Об ограничительных мерах она заявила следом за Европейским Союзом.
Страна внесла в санкционный список генерального директора Гранд Сервис Экспресс Александра Ганова и заместителя генерального директора по инфраструктурным проектам ООО Стройгазмонтаж Леонида Рыженькина.
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Действие ограничений также распространилось на предприятия Ленпромтранспроект, Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога и Крымская первая страховая компания.
Санкции за Керченский мост
ЕС расширил санкции против РФ за подрыв суверенитета Украины.
Решение приняли 1 октября.
В список попали физические и юридические лица, которые принимали участие в строительстве Керченского моста.