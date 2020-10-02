Велика Британія запровадила санкції проти громадян і компаній РФ, які причетні до будівництва Керченського мосту.
Про обмежувальні заходи вона заявила після Європейського Союзу.
Країна внесла до списку санкцій генерального директора Гранд Сервіс Експрес Олександра Ганова і заступника генерального директора з інфраструктурних проектів ТОВ Стройгазмонтаж Леоніда Риженькіна.
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Дія обмежень також поширилася на підприємства Ленпромтранспроект, Дирекція з будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ, Кримська залізниця і Кримська перша страхова компанія.
Санкції за Керченський міст
ЄС розширив санкції проти РФ за підрив суверенітету України.
Рішення ухвалили 1 жовтня.
У список потрапили фізичні та юридичні особи, які брали участь у будівництві Керченського мосту.