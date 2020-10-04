Протесты в Беларуси возобновили, начались первые задержания

В Минске, 4 октября, начался очередной протест. Митингующие собрались в центре столицы на Немиге.
Правоохранительные органы Беларуси уже начали задержания. В центре Минска неизвестные мужчины в черном камуфляже и балаклавах подошли к одному из прохожих и задержали его.
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Перед началом самого протеста в столице была замечена военная спецтехника, которую применяют для разгона митингов.
С самого утра в Минске не работает много торговых центров, закрыты заведения общественного питания и некоторые станции метро — Площадь Ленина, Октябрьская, Площадь Победы и Площадь Якуба Коласа, Немига, Фрунзе и Молодежная.
Санкции против Беларуси
Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина со своей стороны делает все возможное, чтобы помогать народу Беларуси в этой сложной ситуации.
Страна планирует присоединиться именно к персональным санкций в отношении определенных представителей белорусского руководства, но вводить какие-то экономические запреты не планирует.
Источник: TUT.BY