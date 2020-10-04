Протести в Білорусі поновили, розпочалися перші затримання

У Мінську, 4 жовтня, розпочався черговий протест. Мітингувальники зібрались у центрі столиці на Немизі.

Правоохоронні органи Білорусі вже розпочали затримання. У центрі Мінська невідомі чоловіки у чорному камуфляжі і балаклавах підійшли до одного з перехожих та затримали його.

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Перед початком самого протесту у столиці була помічена військова спецтехніка, яку застосовують для розгону мітингів.

З самого ранку у Мінську не працює багато торгових центрів, закриті заклади громадського харчування та деякі станції метро – Площа Леніна, Жовтнева, Площа Перемоги і Площа Якуба Коласа, Неміга, Фрунзе та Молодіжна.

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Санкції проти Білорусі

Україна планує приєднатися до санкцій ЄС проти Білорусі. За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, Україна зі свого боку робить все можливе, щоб допомагати народу Білорусі в цій складній ситуації.

Країна планує приєднатися саме до персональних санкцій щодо певних представників білоруського керівництва, але вводити якісь економічні заборони не планує.

Джерело: TUT.BY