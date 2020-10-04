Протести в Білорусі поновили, розпочалися перші затримання

У Мінську, 4 жовтня, розпочався черговий протест. Мітингувальники зібрались у центрі столиці на Немизі.
Правоохоронні органи Білорусі вже розпочали затримання. У центрі Мінська невідомі чоловіки у чорному камуфляжі і балаклавах підійшли до одного з перехожих та затримали його.
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Перед початком самого протесту у столиці була помічена військова спецтехніка, яку застосовують для розгону мітингів.
З самого ранку у Мінську не працює багато торгових центрів, закриті заклади громадського харчування та деякі станції метро – Площа Леніна, Жовтнева, Площа Перемоги і Площа Якуба Коласа, Неміга, Фрунзе та Молодіжна.
Санкції проти Білорусі
Україна планує приєднатися до санкцій ЄС проти Білорусі. За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, Україна зі свого боку робить все можливе, щоб допомагати народу Білорусі в цій складній ситуації.
Країна планує приєднатися саме до персональних санкцій щодо певних представників білоруського керівництва, але вводити якісь економічні заборони не планує.
Джерело: TUT.BY