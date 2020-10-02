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Факты / Украина / Общество

Украина присоединится к санкциям ЕС против Беларуси — МИД

Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси.

Украина со своей стороны делает все возможное, чтобы помогать народу Беларуси в этой сложной ситуации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC News Украина.

Украина планирует присоединиться именно к персональным санкций в отношении определенных представителей белорусского руководства, но водить какие-то экономические ограничения не планирует.

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Но такая позиция может измениться в случае, если Россия установит контроль над белорусскими предприятиями.

Украина также не будет уменьшать уровень дипломатического представительства в Минске.

ЕС ввели санкции против Беларуси

1 октября Евросоюз согласовал санкции против 40 белорусских чиновников. Они вступили в силу сразу после процедуры письменного утверждения списка.

Кроме того, 29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко.

Источник: ВВС Украина

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