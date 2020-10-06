В Германии в Бундестаге с 6 октября по 17 января 2021 года начало действовать правило об обязательном ношение защитных масок из-за увеличения количества больных коронавирусом в Берлине.

В случае нарушения установленных мер безопасности предусматривается наложение штрафа.

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Такое решение было принято главой немецкого парламента Вольфганг Шойбле накануне, 5 октября.

Носить маску по установленным правила должны во всех помещениях, в частности в залах заседаний, конференц-залах и комнатах для совещаний, коридорах и лифтах Бундестага.

По данным пресс-службы Бундестага, такой шаг нужен для снижения риска заражения коронавирус, которое может привести к нарушению или остановки работы немецкого законодательного органа власти.

Маски разрешается снимать только в помещениях для отдыха, но с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра. Докладчики возле трибуны также будут иметь право снимать защитные маски.

Штраф за нарушения правила пребывания в помещении Бундестага может достигать нескольких тысяч евро. Также нарушителям могут запретить входить в помещения здания.

Контроль ношение масок на выборах 2020

В Украине на местных выборах 2020 полиция, члены комиссий и представители местной власти будут контролировать пребывание граждан в масках на участках.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что правоохранители будут силой выводить людей без масок из избирательных участков.

Источник: DW