У Німеччині у Бундестазі з 6 жовтня до 17 січня 2021 року почало діяти правило щодо обов’язкового носіння захисних масок через збільшення кількості хворих на коронавірус у Берліні.

У разі порушення встановлених заходів безпеки передбачається накладання штрафу.

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Таке рішення було ухвалене головою німецького парламенту Вольфґанґ Шойбле напередодні, 5 жовтня.

Носити маску за встановленими правила повинні в усіх приміщеннях, зокрема у залах засідань, конференц-залах та кімнатах для нарад, коридорах та ліфтах Бундестагу.

За даними прес-служби Бундестагу, такий крок потрібен для зниження ризику зараження на коронавірус, яке може призвести до порушення чи зупинення роботи німецького законодавчого органу влади.

Маски дозволяється знімати лише у приміщеннях для відпочинку, але з дотриманням соціальної дистанції у 1,5 метрів. Доповідачі біля трибуни також матимуть право знімати захисні маски.

Штраф за порушеннях правила щодо перебування у приміщенні Бундестагу може сягати декількох тисяч євро. Також порушникам можуть заборонити входити у приміщення будівлі.

Контроль носіння масок на виборах 2020

В Україні на місцевих виборах 2020 поліція, члени комісій та представники місцевої влади контролюватимуть перебування громадян у масках на дільницях.

Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що правоохоронці будуть силоміць виводити людей без масок з виборчих дільниць.

Джерело: DW