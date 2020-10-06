У Німеччині у Бундестазі з 6 жовтня до 17 січня 2021 року почало діяти правило щодо обов’язкового носіння захисних масок через збільшення кількості хворих на коронавірус у Берліні.
У разі порушення встановлених заходів безпеки передбачається накладання штрафу.
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Таке рішення було ухвалене головою німецького парламенту Вольфґанґ Шойбле напередодні, 5 жовтня.
Носити маску за встановленими правила повинні в усіх приміщеннях, зокрема у залах засідань, конференц-залах та кімнатах для нарад, коридорах та ліфтах Бундестагу.
За даними прес-служби Бундестагу, такий крок потрібен для зниження ризику зараження на коронавірус, яке може призвести до порушення чи зупинення роботи німецького законодавчого органу влади.
Маски дозволяється знімати лише у приміщеннях для відпочинку, але з дотриманням соціальної дистанції у 1,5 метрів. Доповідачі біля трибуни також матимуть право знімати захисні маски.
Штраф за порушеннях правила щодо перебування у приміщенні Бундестагу може сягати декількох тисяч євро. Також порушникам можуть заборонити входити у приміщення будівлі.
Контроль носіння масок на виборах 2020
В Україні на місцевих виборах 2020 поліція, члени комісій та представники місцевої влади контролюватимуть перебування громадян у масках на дільницях.
Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що правоохоронці будуть силоміць виводити людей без масок з виборчих дільниць.
Джерело: DW