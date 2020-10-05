Полиция, члены комиссий и представители местной власти будут контролировать пребывание граждан в масках на участках, которые придут голосовать на местных выборах.

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Игорь Клименко. Также он заверил, что людей без масок полиция насильно не будет выводить из участков.

— Мы этого не допустим, так как работаем исключительно на профилактику. Последние полгода показали, что мы достигаем большего, когда просто объясняем гражданам, что нужно придерживаться определенных правил.

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В воскресенье, 25 октября, в Украине пройдут местные выборы. В этом году народные депутаты утвердили новый вариант избирательного бюллетеня, в котором украинцы будут вписывать номер кандидата в трафарет рядом с галочкой за партию.

При помощи таких бюллетеней будут голосовать территориальные общины, имеющие более 10 тыс. избирателей.