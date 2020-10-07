Протесты в Кыргызстане начались 5 октября и продолжаются до сих пор. Люди вышли на улицы городов после того, как в стране прошли парламентские выборы.

Чем недовольны местные жители, чего требуют и чем все может закончиться — читайте в материале.

Почему начались протесты

4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. ЦИК объявила, что избирательный порог преодолели четыре партии, три из которых — провластные.

В частности, две провластные партии Биримдик и Мекен Кыргызстан одержали убедительную победу, получив примерно по 24% голосов каждая. У партии Кыргызстан набралось, по официальным данным, немного больше 8% голосов. Ее также считают близкой к власти.

Единственная оппозиционная партия Бутун Кыргызстан прошла в парламент, преодолев семипроцентный барьер и получив 7,13% голосов.

После окончания голосования большинство оппозиционных партий, которые не прошли в парламент, призвали людей выйти на митинг в столице страны — Бишкеке. На акцию протеста вышли сторонники 11 партий. Они требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование.

По словам международных наблюдателей, на выборах были серьезные нарушения, в частности подкуп и запугивание избирателей.

Протесты и освобождение экс-президента Кыргызстана из СИЗО

Местная милиция 5 октября начала разгонять протестующих и использовать против них светошумовые гранаты, водометы и дубинки. Люди же разбирали брусчатку, чтобы противостоять силовикам.

После этого митингующие построили баррикады. Спецназовцы попытались их разобрать, но в них полетели камни и зажигательные смеси. Силовики использовали резиновые пули и шумовые гранаты.

Однако митингующим в Бишкеке все же удалось прорваться и захватить здание Белого дома, в котором заседает парламент и где находится администрация президента и правительство.

“Белый дом” захвачен Это здание, в котором работают парламент, аппарат президента и сам глава государства pic.twitter.com/DHYZiWYSDX — Sputnik Кыргызстан (@SputnikNewsKGZ) October 5, 2020

Впоследствии по требованию демонстрантов освободили из СИЗО экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Ранее его обвиняли в незаконном обогащении, коррупции, убийстве сотрудника спецподразделения Госкомитета нацбезопасности, освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, а также в вооруженном сопротивлении властям и причастности к двум незаконным сделкам с земельными участками.

В июне 2020 года Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.

Сколько человек пострадали во время протестов

Согласно информации Минздрава, в результате протестов в Бишкеке в течение 5-6 октября пострадало 768 человек. 218 человек срочно госпитализировали, семеро из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации. В результате протестов погиб один человек.

Остальные протестующие вернулись домой после оказания неотложной помощи.

Первые экономические последствия протестов

Для предотвращения оттока капитала из Кыргызстана, Нацбанк страны приостановил работу международной платежной системы SWIFT.

А накануне Национальный банк для безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций рекомендовал коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности до стабилизации политической ситуации.

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Непризнание выборов и реакция властей

6 октября Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала недействительными парламентские выборы. Член ЦИК Гульнара Джурабаева также заявила, что этой избирательной кампанией Центризбирком дискредитировал себя.

Поэтому сейчас обсуждается вопрос о его самороспуске и досрочном сложении полномочий.

Между тем премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов уже подал в отставку. Но парламент страны сразу же проголосовал за назначение Садира Жапарова новым главой правительства.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков обратился к протестующим и призвал прекратить беспорядки, а также добавил, что в стране произошла попытка государственного переворота.

Реакция стран на протесты

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали отметил, что все, что происходит в Кыргызстане, является внутренним делом этой страны. Также он надеется на стабилизацию ситуации в соответствии с конституцией.

В МИД Узбекистана также надеются на скорейшую стабилизацию ситуации в Кыргызстане и готовы оказать всяческую поддержку.

США внимательно следят за событиями в стране и призывают к мирному урегулированию ситуации.

— Мы просим все стороны воздержаться от насилия и разрешить ситуацию мирным путем. Мы призываем всех соседей Кыргызской Республики и международных партнеров воздержаться от нарушения суверенитета страны в такой деликатный момент в ее национальной истории, — заявили в посольстве США в Бишкеке.

(4) Мы призываем всех соседей Кыргызской Республики и международных партнеров воздержаться от нарушения суверенитета страны в столь деликатный момент в ее национальной истории. — U.S. Embassy Bishkek (@USEmbassyKG) October 6, 2020

Пресс-секретарь посольства России в Киргизии Виктор Харченко призвал всех участников к урегулированию ситуации в правовом поле.

В то же время президент РФ Владимир Путин отметил, что выборы в Кыргызстане признали демократическими и то, что там произошло после них, конечно, не может не беспокоить.

В связи с ухудшением ситуации в Бишкеке и других отдельных населенных пунктах Кыргызской Республики посольство Украины настойчиво рекомендовало гражданам избегать мест скопления людей из-за протестов в столице страны и других городах, а также проявлять повышенную бдительность и осторожность.

Кому выгодны протесты и чем они могут закончиться

Политический эксперт Александр Мусиенко в комментарии Фактам ICTV рассказал, что протесты в Кыргызстане связаны, прежде всего, с тем, что это все-таки бедная страна, которая еще и пострадала от пандемии коронавируса. Поэтому накопилось много проблем, которые вызвали недовольство в жизни общества.

Что касается реакции стран на протесты, то, по мнению политолога, Россия и Китай займут выжидательную позицию.

— Кыргызстан много задолжал Китаю, который в течение последних лет был основным финансовым донором для страны. Поэтому он точно не заинтересован в нестабильности и в том, чтобы там продолжались революционные события.

Также Александр Мусиенко назвал несколько вариантов того, чем могут закончиться протесты:

— Во-первых, могут быть перевыборы в парламент, чтобы успокоить людей. Во-вторых, люди могут требовать отставки президента и совместные выборы. Существует вариант, что ситуацию все же удастся стабилизировать. Кроме того, так сложилось, что у оппозиционеров нет лидера.

Между тем пять оппозиционных политических партий Кыргызстана (Реформа, Мекен Ынтымагы, Ыйман Нуру, Чон Казат и Ордо), которые проигнорировали парламентские выборы 4 октября, заявили о создании Народного координационного совета.

Объединение оппозиционных партий призывает люстрировать всех политиков Кыргызстана и создать новые органы власти.

Виктория Гирко

Фото: Sputnik Кыргызстан