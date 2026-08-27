Apple официально объявила дату презентации iPhone Ultra, iPhone 18 Pro и Pro Max.

Мероприятие под слоганом Сюрприз и блеск состоится в среду, 9 сентября 2026 года, в штаб-квартире в Купертино (Калифорния) и будет транслироваться в прямом эфире.

Что Apple покажет на презентации 9 сентября

Это событие станет историческим для технологического гиганта сразу по двум причинам: презентация первого в истории iPhone Ultra и первый масштабный релиз под руководством нового генерального директора Джона Тернуса, сменившего на этом посту Тима Кука.

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Главной интригой вечера станет выход Apple на рынок складных смартфонов Ultra, где годами доминирует Samsung. В преддверии 20-летия легендарного бренда компания готовит самый радикальный дизайн в истории:

в сложенном виде устройство по габаритам будет напоминать стандартный паспорт;

в развернутом состоянии пользователи получат полноценный экран размером с небольшой iPad.

Кроме этого, Apple представит флагманские iPhone 18 Pro и Pro Max. Новинки получат более мощные процессоры, увеличенное время автономной работы и существенное обновление камер — в частности, механическую диафрагму в старшей версии.

Также на сентябрьском ивенте ожидается премьера обновленной линейки Apple Watch.

Сентябрьский запуск ознаменует начало новой эры для Apple. Пост CEO занял Джон Тернус — инженер-аппаратчик, лично курировавший разработку складного iPhone Ultra.

Бывший руководитель Тим Кук, руководивший компанией 15 лет, перешел на должность исполнительного председателя совета директоров.

Также Apple меняет традиционный график релизов, чтобы сгладить сезонность продаж:

базовый iPhone 18, второе поколение iPhone Air и бюджетный iPhone 18e покажут только весной следующего года;

на осень и зиму компания готовит обновления HomePod mini, Apple TV, iPad mini и свой первый умный хаб для дома с экраном.

Источник : Bloomberg

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