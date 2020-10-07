Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций и задержаний мирных белорусов.
Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным советом.
23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.
Светлана Тихановская прибыла на встречу с Олафом Шольцем – вице-канцлером и министром финансов Германии.
Фото: Светлана Тихановская
Во время встречи со Светланой Тихановской канцлер Германии Ангела Меркель выразила поддержку белорусам, которые стремятся к свободе и демократии.
Она восхищена отвагой белорусских женщин, а также самоорганизацией гражданского общества Беларуси. Канцлер выразила интерес и к судьбе политических заключенных в Беларуси.
Светлана Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель.
во время 45-минутной встречи Тихановская говорила о протестах в Беларуси и политзаключенных. Сейчас важно остановить насилие и освободить их.
Тихановская подчеркнула, что ситуация в Беларуси — это не борьба против России или Европы, а внутренний белорусский кризис.
— Главная цель народа сейчас — новые выборы. Важно, чтобы они были проведены в ближайшее время, поскольку 26 лет народ жил под давлением — и терпеть его больше не намерен, — заявила она.
Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова опубликовала видеообращение, которое записала до ее задержания. В нем она объяснила, что записала ролик специально и заранее.
— Мы знаем, что Беларусь изменилась. Мы знаем, что перемены к лучшему уже наступили: просто требуется еще немного времени и усилий, чтобы давно развалившийся драндулет перестал катиться по инерции.
Колесникова призвала вернуться к Конституции 1994 года. Также она призвала провести новые выборы в парламент.
Министерства иностранных дел Польши и Литвы вызвали своих послов из Беларуси для срочных переговоров.
Причина — заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о сокращении дипломатических представителей из этих стран.
Он предложил уменьшить количество литовских послов с 25 до 14, а польских — с 50 до 18.
Светлана Тихановская отправилась на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. На повестке дня — участие Германии в организации переговоров о новых выборах в Беларуси.
Студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники традиционно вышли на протест.
Литва решила отозвать своего посла в Беларуси для консультаций.
Также известно, что Вильнюс предпримет адекватные зеркальные меры, если Минск по-прежнему будет настаивать на сокращении дипперсонала.
В Могилевском государственном университете им. Кулешова запретили участвовать в массовых мероприятиях на территории университета, если они не согласованы с администрацией.
Пользоваться незарегистрированной символикой студентам тоже нельзя.
Несколько послов стран ЕС будут отозваны для консультаций из Белоруссии. Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.
— Вместе с Европейской службой внешних действий и странами ЕС мы решили отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Белоруссии.
Рау поблагодарил ЕС за солидарность с Польшей и Литвой, которая 5 октября объявила, что отзывает своего посла.
Министр не уточнил, какие именно страны Евросоюза отзовут своих представителей, когда это будет сделано и входит ли Польша в число этих стран.