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Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций и задержаний мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным советом.

23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.

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Прямая трансляция
09:19 - 07 октября

Светлана Тихановская прибыла на встречу с Олафом Шольцем – вице-канцлером и министром финансов Германии.

Фото: Светлана Тихановская

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09:14 - 07 октября

Во время встречи со Светланой Тихановской канцлер Германии Ангела Меркель выразила поддержку белорусам, которые стремятся к свободе и демократии.

Она восхищена отвагой белорусских женщин, а также самоорганизацией гражданского общества Беларуси. Канцлер выразила интерес и к судьбе политических заключенных в Беларуси.

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09:12 - 07 октября

Светлана Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель.

во время 45-минутной встречи Тихановская говорила о протестах в Беларуси и политзаключенных. Сейчас важно остановить насилие и освободить их.

Тихановская подчеркнула, что ситуация в Беларуси — это не борьба против России или Европы, а внутренний белорусский кризис.

— Главная цель народа сейчас — новые выборы. Важно, чтобы они были проведены в ближайшее время, поскольку 26 лет народ жил под давлением — и терпеть его больше не намерен, — заявила она.

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09:06 - 07 октября

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова опубликовала видеообращение, которое записала до ее задержания. В нем она объяснила, что записала ролик специально и заранее.

— Мы знаем, что Беларусь изменилась. Мы знаем, что перемены к лучшему уже наступили: просто требуется еще немного времени и усилий, чтобы давно развалившийся драндулет перестал катиться по инерции.

Колесникова призвала вернуться к Конституции 1994 года. Также она призвала провести новые выборы в парламент.

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15:55 - 06 октября

Министерства иностранных дел Польши и Литвы вызвали своих послов из Беларуси для срочных переговоров.

Причина — заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о сокращении дипломатических представителей из этих стран.

Он предложил уменьшить количество литовских послов с 25 до 14, а польских — с 50 до 18.

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15:51 - 06 октября

Светлана Тихановская отправилась на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. На повестке дня — участие Германии в организации переговоров о новых выборах в Беларуси.

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15:49 - 06 октября

Студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники традиционно вышли на протест.

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09:19 - 06 октября

Литва решила отозвать своего посла в Беларуси для консультаций.

Также известно, что Вильнюс предпримет адекватные зеркальные меры, если Минск по-прежнему будет настаивать на сокращении дипперсонала.

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09:09 - 06 октября

В Могилевском государственном университете им. Кулешова запретили участвовать в массовых мероприятиях на территории университета, если они не согласованы с администрацией.

Пользоваться незарегистрированной символикой студентам тоже нельзя.

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09:04 - 06 октября

Несколько послов стран ЕС будут отозваны для консультаций из Белоруссии. Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.

— Вместе с Европейской службой внешних действий и странами ЕС мы решили отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Белоруссии.

Рау поблагодарил ЕС за солидарность с Польшей и Литвой, которая 5 октября объявила, что отзывает своего посла.

Министр не уточнил, какие именно страны Евросоюза отзовут своих представителей, когда это будет сделано и входит ли Польша в число этих стран.

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