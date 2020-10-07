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Во время встречи со Светланой Тихановской канцлер Германии Ангела Меркель выразила поддержку белорусам, которые стремятся к свободе и демократии.

Она восхищена отвагой белорусских женщин, а также самоорганизацией гражданского общества Беларуси. Канцлер выразила интерес и к судьбе политических заключенных в Беларуси.