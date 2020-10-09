Азербайджан и Армения проведут переговоры в России

9 октября Российская Федерация пригласила глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для консультации по ситуации в Нагорном Карабахе.

Там будут обсуждаться вопросы обмена пленными и телами погибших во время боевых действий.

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— После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном президент РФ обращается с призывом прекратить боевые действия, которые ведутся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям, — говорится в сообщении Кремля.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 сентября. До сих пор продолжаются боевые действия между Азербайджаном и Арменией за эту территорию.

Обе стороны ежедневно сообщают о количестве разрушенных сооружений, количестве погибших и пострадавших.

В Азербайджане заявили, что Армения должна предложить план вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе. ВС Азербайджана готов предоставить гуманитарные коридоры для армян.

Армения взамен отметила, что готова идти на уступки.