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Факти / Світ

Азербайджан та Вірменія проведуть переговори у Росії

9 жовтня Російська Федерація запросила голів МЗС Вірменії та Азербайджану до Москви для консультації щодо ситуації у Нагірному Карабасі.

Там будуть обговорюватись питання обміну полоненими та тілами загиблих під час бойових дій.

Читайте: Вірменія готова піти на поступки Азербайджану – Пашинян

 – Після серії телефонних переговорів з президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим та прем’єр-міністром Республіки Вірменія Ніколом Пашиняном президент РФ звертається із закликом припинити бойові дії, що ведуться у зоні нагірно-карабаського конфлікту, з гуманітарних міркувань, – йдеться у повідомленні Кремля.

Конфлікт у Нагірному Карабаху

Конфлікт у Нагірному Карабаху розпочався 27 вересня. До сьогодні тривають бойові дії між Азербайджаном та Вірменією за цю територію.

Обидві сторони щодня повідомляють про кількість зруйнованих споруд, кількість загиблих та постраждалих.

У Азербайджані заявили, що Вірменія повинна запропонувати план виведення військ з окупованих азербайджанських територій у Нагірному Карабаху. ВС Азербайджану готовий надати гуманітарні коридори для вірмен.

Вірменія натомість зазначила, що готова йти на поступки.

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