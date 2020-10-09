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Факты / Мир

Вывод войск США из Афганистана: в НАТО прокомментировали заявление Трампа

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о выводе всех войск США из Афганистана.

Он не уточнил, согласован ли план проведения операции, однако сообщил, что этот вопрос планируют обсудить все участники операции.

— Мы вместе решили прийти в Афганистан, вместе будем принимать решения о будущих корректировках. Когда придет время, мы вместе уйдем, — подчеркнул Столтенберг.

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В то же время, по его словам, нельзя допускать, чтобы эта страна снова превратилась в платформу для незаконных действий террористов, это грозит всеобщей безопасности.

Вывод войск США из Афганистана

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке полного вывода войск США из Афганистана.

Об этом глава государства заявил 8 октября.

Операцию хотят провести до Рождества.

Источник: Голос Америки

Фото: Dreamstime

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