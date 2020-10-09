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Факты / Мир

Лукашенко может попасть под санкции ЕС

12 октября Европейский Союз планирует принять решение о возможных санкциях против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

О таком решении написал журналист Рикард Йозвяк в своем Twitter.

— Министры иностранных дел заявили, что решение по Беларуси примут в понедельник. Лукашенко может быть следующим, кто попадет под санкции, — пишет журналист.

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Также журналист добавил, что министры могут усилить экономическую поддержку Беларуси, если в стране произойдут демократические перемены.

Ранее в ЕС заявляли, что надеются на диалог с Лукашенко.

Протесты в Беларуси продолжаются уже два месяца

Выборы президента Беларуси закончились массовыми протестами против власти Лукашенко. 23 сентября он провел тайную инаугурацию, что вызвало еще большую волну протестов в Беларуси.

Лукашенко не идет на контакт с европейскими лидерами и отказался вести диалог с Координационным советом, который создала его оппонентка Светлана Тихановская.

Во время протестов задержаны около 7 тыс. протестующих.

Источник: Rikard Jozwiak

Фото: Dreamstime

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