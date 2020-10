12 октября Европейский Союз планирует принять решение о возможных санкциях против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

О таком решении написал журналист Рикард Йозвяк в своем Twitter.

the council conclusions on #Belarus that EU foreign ministers will approve on Mon are quite ambitious. mentions explicitly that #Lukashenko might be sanctioned next & opens up for increased eco support and visa lib dialogue if there is a democratic transition in the country

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 9, 2020