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Факты / Мир

Колонны спецтехники и первые задержания: в Минске начался Партизанский марш

В столице Беларуси 18 сентября проходит Партизанский марш. Пользователи соцсетей сообщают о колонны спецтехники на улицах Минска.

Еще перед началом марша были замечены небольшие группы белорусских силовиков. По состоянию на 15.00 известно о задержании как минимум 10 человек.

  • Протесты в Беларуси: в Минске проходит Партизанский марш
  • Протесты в Беларуси: в Минске проходит Партизанский марш
  • Протесты в Беларуси: в Минске проходит Партизанский марш
  • Протесты в Беларуси: в Минске проходит Партизанский марш
  • Протесты в Беларуси: в Минске проходит Партизанский марш
  • Протесты в Беларуси: в Минске проходит Партизанский марш
  • Протесты в Беларуси: в Минске проходит Партизанский марш
  • Протесты в Беларуси: в Минске проходит Партизанский марш
Колонны спецтехники и первые задержания: в Минске начался Партизанский марш / 4 фотографии

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Спецтехника окружает не только центральные улицы Минска, но и спальные районы — обычно белорусские активисты собираются именно там.

  • Протесты в Беларуси: в Минске проходит Партизанский марш
  • Протесты в Беларуси: в Минске проходит Партизанский марш
  • Протесты в Беларуси: в Минске проходит Партизанский марш
  • Протесты в Беларуси: в Минске проходит Партизанский марш
  • Протесты в Беларуси: в Минске проходит Партизанский марш
  • Протесты в Беларуси: в Минске проходит Партизанский марш
Колонны спецтехники и первые задержания: в Минске начался Партизанский марш / 3 фотографии

Воскресный марш в Минске назвали Партизанским в знак единства с рабочими заводов столицы, поддержавших протесты в Беларуси.

Белорусские власти “традиционно” добилась закрытия многих станций метро Минска, сотни жителей столицы сообщают об ограничении в работе мобильного интернета.

По последней информации, на Партизанском марше в Минске находятся более 15 тыс. граждан.

Фото: TUT.by, Чай з малинавым варэннем

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