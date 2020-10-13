Лидер Координационного совета Сергей Дылевский выехал из Беларуси. Сейчас бывший сотрудник Минского тракторного завода и лидер забастовочного движения находится в Польше.

— Он был вынужден уехать из Беларуси в связи с опасениями за свою безопасность, — сказал прес-секретар Координационного совета Антон Родненков.

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Ранее Дылевские перевез свою семью в Польшу, опасаясь за их безопасность в связи с ситуацией в стране

На прошлой неделе оппозиционера шантажировали и заставили уволиться с МТЗ, где он проработал 12 лет. На заводе работают его родители. Дылевский утверждает, что руководство угрожало уволить их.

Сергей Дылевский последний из президиума Координационного совета, который был на свободе в Беларуси. Остальные члены совета уже выехали за границу, или задержаны.

Координационный совет в Беларуси был сформирован 9 августа сразу после президентских выборов, чтобы мирно передать власть оппозиции.

Тихановская оголосила ультиматум Лукашенко

Лидер оппозиционного движения в Беларуси Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко. В течение 13 дней Лукашенко должен объявить о своей отставке, насилие на улицах должно прекратиться, нужно освободить всех политзаключенных.

Если Лукашенко не выполнит условия, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным ультиматумом.

Источник: TUT.by

Фото: Сергей Дылевський