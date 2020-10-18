Протести в Білорусі: у Мінську триває Партизанський марш

У столиці Білорусі 18 вересня проходить Партизанський марш. Користувачі соцмереж повідомляють про колони спецтехніки на вулицях Мінська.

Ще перед початком маршу було помічено невеликі групи білоруських силовиків. Станом на 15.00 відомо про затримання щонайменше 10 осіб.















Колони спецтехніки та перші затримання: у Мінську розпочався Партизанський марш / 4 фотографии

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Спецтехніка оточує не лише центральні вулиці Мінська, а й спальні райони – зазвичай білоруські активісти збираються саме там.











Колони спецтехніки та перші затримання: у Мінську розпочався Партизанський марш / 3 фотографии

Недільний марш у Мінську назвали Партизанським на знак єдності з робітниками заводів столиці, які підтримали протести у Білорусі.

Білоруська влада “традиційно” добилася закриття багатьох станцій метро Мінська, сотні жителів столиці повідомляють про обмеження в роботі мобільного інтернету.

За останньою інформацією, на Партизанському марші у Мінську перебуває понад 15 тис. громадян.

Фото: TUT.by, Чай з малинавым варэннем