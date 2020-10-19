Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил, что Тегеран планирует в основном продавать оружие, а не покупать его.

По его словам, к Ирану примерно с 2019 года относительно экспорта и импорта оружия обратились многие страны.

— Мы, в свою очередь, также провели серию переговоров с рядом государств. Безусловно, мы будем продавать гораздо больше, чем покупать, — сказал Хатами.

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Оружейное эмбарго в Тегеране

18 октября истек срок действия эмбарго на продажу оружия Ирану. Теперь любая страна может восстановить торговлю оружием с Тегераном без последствий.

Ядерное соглашение Иран заключил с шестью странами — Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией.

Источник: IRINN