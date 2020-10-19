Міністр оборони Ірану бригадний генерал Амір Хатамі заявив, що Тегеран планує здебільшого продавати зброю, а не купувати її.
За його словами, до Ірану приблизно з 2019 року щодо експорту та імпорту зброї звернулися багато країн.
– Ми, своєю чергою, також провели серію переговорів з низкою держав. Безумовно, ми продаватимемо значно більше, ніж купувати, – сказав Хатамі.
Читайте: США можуть ввести санкції проти Ірану через порушення ядерної угоди
Збройне ембарго в Тегерані
18 жовтня закінчився термін дії ембарго на продаж зброї Ірану. Тепер будь-яка країна може відновити торгівлю зброєю з Тегераном без наслідків.
Ядерну угоду Іран уклав з шістьма країнами – Великою Британією, Німеччиною, Китаєм, Росією, США і Францією.
Джерело: IRINN