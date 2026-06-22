Возле Крыма произошла серия землетрясений: что известно
- Возле Крыма за несколько часов зафиксировали пять землетрясений.
- Магнитуда толчков составляла от 3,3 до 4,2.
В районе побережья Крыма 22 июня за несколько часов зафиксировали серию землетрясений.
Об этом сообщил Главный центр специального контроля.
Серия землетрясений возле Крыма: что известно
Первое землетрясение зарегистрировали в 05:09 по киевскому времени. Его магнитуда составляла 3,7, а эпицентр располагался в Черном море примерно в 8 км от побережья Крыма на глубине 24 км.
В 05:27 зафиксировали еще один толчок магнитудой 3,3. Его эпицентр находился в 13 км от побережья Крыма на глубине 16 км.
Третье землетрясение произошло в 06:14. Магнитуда составила 3,8, эпицентр — в 7 км от побережья Крыма, глубина — 25 км.
Четвертый подземный толчок зарегистрировали в 07:11. Магнитуда составила 3,6, а эпицентр располагался в Черном море в 13 км от побережья на глубине 19 км.
Самое мощное землетрясение произошло в 08:48. Его магнитуда достигла 4,2, а эпицентр находился вблизи побережья Крыма на глубине 10 км.
В Главном центре специального контроля отметили, что, по классификации, все зафиксированные толчки относятся к ощутимым землетрясениям.
На данный момент информации о разрушениях или пострадавших нет. Также не сообщалось об угрозе цунами или введении каких-либо ограничений.