Норвежские парламентарии выдвинули белорусских оппозиционерок Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало на Нобелевскую премию мира 2021 года.

Инициатором выступил норвежский депутат Гейр Тоскедал, сообщила белорусская ассоциация в Норвегии RAZAM.

Читайте: Протесты в Беларуси — онлайн

— Они заслуживают похвалы за борьбу за честные выборы и вдохновения для мирной оппозиции против незаконного режима в Беларуси, — пояснил депутат.

Kjære venner! Vi gleder oss til å dele med dere en helt overveldende nyhet: I dag, under Solidaritetsaksjonen til… Опубліковано Hviterussisk forening i Norge RAZAM Неділя, 18 жовтня 2020 р.

Ситуация в Беларуси

В Минске 18 октября прошел Партизанский марш в знак единства с рабочими заводов столицы, что поддержали протесты в Беларуси.

Силовики уже задержали более 70 участников, заявляют правозащитники.

Митинги в Беларуси не стихают с 9 августа, когда на очередных президентских выборах победил действующий президент Александр Лукашенко.

Источник: Hviterussisk forening i Norge RAZAM