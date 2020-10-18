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Факты / Мир

Тихановскую, Колесникову и Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021

Норвежские парламентарии выдвинули белорусских оппозиционерок Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало на Нобелевскую премию мира 2021 года.

Инициатором выступил норвежский депутат Гейр Тоскедал, сообщила белорусская ассоциация в Норвегии RAZAM.

Читайте: Протесты в Беларуси — онлайн

— Они заслуживают похвалы за борьбу за честные выборы и вдохновения для мирной оппозиции против незаконного режима в Беларуси, — пояснил депутат.

Kjære venner!

Vi gleder oss til å dele med dere en helt overveldende nyhet:

I dag, under Solidaritetsaksjonen til…

Опубліковано Hviterussisk forening i Norge RAZAM Неділя, 18 жовтня 2020 р.

Ситуация в Беларуси

В Минске 18 октября прошел Партизанский марш в знак единства с рабочими заводов столицы, что поддержали протесты в Беларуси.

Силовики уже задержали более 70 участников, заявляют правозащитники.

Митинги в Беларуси не стихают с 9 августа, когда на очередных президентских выборах победил действующий президент Александр Лукашенко.

Источник: Hviterussisk forening i Norge RAZAM

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