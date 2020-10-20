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Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций и задержаний мирных белорусов.

Во время протестов задержали тысячи митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным советом.

23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.

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08:38 - 20 октября

Юрист и член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Лилия Власова вышла из следственного изолятора Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии в Минске.

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08:25 - 20 октября

В Бресте после 15 суток снова судили 63-летнюю Елену Гнаук.

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20:51 - 19 октября

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поедет в Польшу, где встретится с премьер-министром этой страны Матеушем Моравецким и руководителем администрации президента Кшиштофом Щерским.

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16:28 - 19 октября

В Беларуси освободили из СИЗО и отправили под домашний арест трех политзаключенных. Изменили меру пресечения политтехнологу Виталию Шклярову, члену президиума Координационного совета оппозиции Лилии Власовой и адвокату Марии Колесниковой Ильи Салею.

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16:24 - 19 октября

В Минске на марш вышли пенсионеры.

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11:00 - 19 октября

18 октября в Минске прошли сразу три акции протеста. Самая массовая — марш на Партизанском проспекте, на который вышли десятки тысяч человек. Силовики пытались подавить протесты БТРами.

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10:55 - 19 октября

Правозащитникам известно уже о более 240 задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси.

Больше всего задержанных в Минске, Витебске, Гомеле, Дзержинске, Новогрудке, Новополоцке, Светлогорске, Сморгони, Фаниполе. Среди задержанных есть несовершеннолетние.

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09:15 - 19 октября

На проспекте Независимости в Минске 18 октября задерживали студентов — участников Марша молодости. Около 150 студентов хотели присоединиться к колонне Женского марша. Они скандировали: Саша, ты отчислен!

Возле Дворца искусств толпу студентов встретили силовики в микроавтобусах, задержаны около 10 человек.

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09:11 - 19 октября

18 октября в Минске и других городах Беларуси прошел воскресный Партизанский марш. Правозащитники собирают информацию о задержанных, насчитали уже 230 человек.

Всего по состоянию на вечер 18 октября в Беларуси за время протестов произошло как минимум 14 820 задержаний.

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09:06 - 19 октября

Во время акций протеста в воскресенье, 18 октября, в Минске силовики стреляли на улицах. Так, на одном из видео видно, как один из силовиков стрелял не в воздух, а в сторону безоружного протестующего.

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