PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Октябрь, 20 в 9:29
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр
Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций и задержаний мирных белорусов.
Во время протестов
задержали тысячи митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным советом.
23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.
С начала
С конца
Прямая трансляция
0 новых сообщений
08:38
-
20 октября
Юрист и член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Лилия Власова вышла из следственного изолятора Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии в Минске.
08:25
-
20 октября
В Бресте после 15 суток снова судили 63-летнюю Елену Гнаук.
20:51
-
19 октября
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поедет в Польшу, где встретится с премьер-министром этой страны Матеушем Моравецким и руководителем администрации президента Кшиштофом Щерским.
16:28
-
19 октября
В Беларуси освободили из СИЗО и отправили под домашний арест трех политзаключенных. Изменили меру пресечения политтехнологу Виталию Шклярову, члену президиума Координационного совета оппозиции Лилии Власовой и адвокату Марии Колесниковой Ильи Салею.
16:24
-
19 октября
В Минске на марш вышли пенсионеры.
VIDEO
11:00
-
19 октября
18 октября в Минске прошли сразу три акции протеста. Самая массовая — марш на Партизанском проспекте, на который вышли десятки тысяч человек. Силовики пытались подавить протесты БТРами.
VIDEO
10:55
-
19 октября
Правозащитникам известно уже о более 240 задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси.
Больше всего задержанных в Минске, Витебске, Гомеле, Дзержинске, Новогрудке, Новополоцке, Светлогорске, Сморгони, Фаниполе. Среди задержанных есть несовершеннолетние.
09:15
-
19 октября
На проспекте Независимости в Минске 18 октября задерживали студентов — участников Марша молодости. Около 150 студентов хотели присоединиться к колонне Женского марша. Они скандировали: Саша, ты отчислен!
Возле Дворца искусств толпу студентов встретили силовики в микроавтобусах, задержаны около 10 человек.
09:11
-
19 октября
18 октября в Минске и других городах Беларуси прошел воскресный Партизанский марш. Правозащитники собирают информацию о задержанных, насчитали уже 230 человек.
Всего по состоянию на вечер 18 октября в Беларуси за время протестов произошло как минимум 14 820 задержаний.
09:06
-
19 октября
Во время акций протеста в воскресенье, 18 октября, в Минске силовики стреляли на улицах. Так, на одном из видео видно, как один из силовиков стрелял не в воздух, а в сторону безоружного протестующего.
Вверх
Вверх
X