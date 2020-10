Оппозиция Беларуси стала лауреатом премии Сахарова

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли объявил лауреатом премии имени Андрея Сахарова За свободу мысли за 2020 год оппозицию Беларуси.

Об этом стало известно на пленарной сессии представительной ассамблеи ЕС в Брюсселе.

Читайте: Протесты в Беларуси: онлайн видео, фото и последние новости

It is an honour to announce that the women and men of the democratic opposition in #Belarus are the 2020 #SakharovPrize laureates.

They have on their side something that brute force can never defeat: the truth.

Do not give up on your fight. We are by your side. pic.twitter.com/o6Xm4WYVKi

— David Sassoli (@EP_President) October 22, 2020