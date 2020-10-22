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Оппозиция Беларуси стала лауреатом премии Сахарова

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли объявил лауреатом премии имени Андрея Сахарова За свободу мысли за 2020 год оппозицию Беларуси.

Об этом стало известно на пленарной сессии представительной ассамблеи ЕС в Брюсселе.

— На совещании председателей фракций Европарламента было решено присудить премию имени Сахарова демократической оппозиции Беларуси, — сообщил глава Европарламента.

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Кроме того, Давид Сассоли назвал лауреатов из Беларуси — инициаторы Координационного совета белорусской оппозиции — бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, а также активисты Мария Колесникова, Ольга Ковалькова и Вероника Цепкало.

Также в число белорусских лауреатов вошли оппозиционеры Сергей Тихановской, Алесь Беляцкий, Сергей Дылевски, Степан Путило и Николай Статкевич.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси надирають обороты. Белорусский Омон просто разнес марш пенсионеров, который прошел в Минске. Мирное шествие бабушек против Лукашенко превратилась в кошмар. Свою позицию вышли продемонстрировать даже люди с инвалидностью. На костылях и в колясках, они также не захотели молчать.

Бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало отметил, что протестующие изменили свою тактику.

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