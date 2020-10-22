Александр Лукашенко заявил, что не готов “загрузить” женщину управлением страной при нынешней Конституции.

– Когда я сказал, что президентом у нас пока женщина быть не может, это не потому, что я не уважаю. Это они так представили…Многие думают, что это, знаете, царская должность: сел и управляй, пальцем показывай. Ничего подобного, у нас вертеться надо, – подчеркнул он.