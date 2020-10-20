Вони вийшли із пиріжками та квітами, а проти них пустили кийки та сльозогінний газ. Кадри шокували світ. Білоруський Омон просто розніс марш пенсіонерів, який пройшов в Мінську. Мирна хода бабусь проти Лукашенка перетворилася на жахіття.

Та це лише підлило оливи у вогонь. Свою позицію вийшли продемонструвати навіть люди з інвалідністю. На милицях та у візках, вони також не схотіли мовчати.

Силовий розвиток подій може бути вигідним Кремлю, який, на думку відомого журналіста Віталія Портнікова й координує дії Білоруських омонівців.

На противагу цьому змінили тактику і самі протестувальники. Переконаний колишній кандидат у президенти Білорусі Валерій Цепкало.

Та, схоже, мирними акції будуть лишатися не довго. Світлана Тихановська вже висунула ультиматум Лукашенко. Той має піти до 25 жовтня, інакше вона закликала до загальнонаціональний страйку. І пригрозила блокуванням доріг, а це вдарить по економіці Білорусі.

У відповідь білоруська влада оголосила Тихановську у міжнародний розшук. Ще раніше це зробила Росія.

Силовики ж пригрозили не тільки бити, а вже й стріляти по протестувальниках бойовими набоями. Притому цинічно заявляють що робитимуть це гуманно.

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Але чи готові до кровопролиття звичайні правоохоронці. Більшість з них нині на межі – каже колишній співробітник Білоруської міліції Іван Колос. Їх залякують, тиск величезний. Іван розповів про таємні команди, які йдуть згори.

Але у лавах силовиків вже відбувся розкол.

Режим не виглядає монолітним. Багато хлопців просто йдуть зі служби. Тим часом, сам Лукашенко, схоже, зрозумів, що добитися свого лише силою не вийде. І зробив безпрецедентний крок, сів за стіл переговорів із опозицією. Тими, кого ще недавно називав бандитами. Щоправда, не на волі, а у СІЗО КДБ.

Імітуючи діалог з політв’язнями, яких сам же й відправив за ґрати, Лукашенко намагається розколоти опозицію. Двоє з 12 арештованих лідерів протестів таки пристали на пропозицію бацьки.

Марія Колеснікова зустрічатись відмовилась. Начебто Лукашенко попросив Бабарику звернутись до білорусів – припинити акції протесту. Натомість пообіцяв що у 2021 році той зможе взяти участь у дострокових президентських виборах. Після реформи Конституції. Такий собі транзит влади по-кремлівськи.

Свою боєготовність вкотре продемонструвала армія Білорусі на чергових військових навчаннях. Для маневрів “непорушне братерство” до Білорусі стягнули військові підрозділи із Росії, Киргизстану, Таджикистану та Казахстану.

Якщо Лукашенко не втримає ситуацію в країні, у хід пустять армію. І координують такі дії зовсім не у Мінську. Сценарій, за яким у міста можуть ввести війська, нині як ніколи реальний.

Протести у Білорусі

З 9 серпня, дати чергових президентських виборів у Білорусі, у країні не вщухають протести.

За результатами ЦВК, перемогу здобув Олександр Лукашенко. Громадяни були не згодні з цим і вийшли з акціями.

Лукашенко відмовився йти, замість цього провів таємну інавгурацію. Попри це, протести у Білорусі не припиняються. Тихановська пообіцяла надати Лукашенку імунітет у разі мирного передання влади.