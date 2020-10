Опозиція Білорусі стала лауреатом премії Сахарова

Голова Європейського парламенту Давид Сассолі оголосив лауреатом премії імені Андрія Сахарова За свободу думки за 2020 рік опозицію Білорусі.

Про це стало відомо на пленарній сесії представницької асамблеї ЄС у Брюсселі.

It is an honour to announce that the women and men of the democratic opposition in #Belarus are the 2020 #SakharovPrize laureates.

They have on their side something that brute force can never defeat: the truth.

Do not give up on your fight. We are by your side. pic.twitter.com/o6Xm4WYVKi

— David Sassoli (@EP_President) October 22, 2020