Опозиція Білорусі стала лауреатом премії Сахарова

Голова Європейського парламенту Давид Сассолі оголосив лауреатом премії імені Андрія Сахарова За свободу думки за 2020 рік опозицію Білорусі.
Про це стало відомо на пленарній сесії представницької асамблеї ЄС у Брюсселі.
– На нараді голів фракцій Європарламенту було вирішено присудити премію імені Сахарова демократичній опозиції Білорусі, – повідомив глава Європарламенту.
Читайте: Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
It is an honour to announce that the women and men of the democratic opposition in #Belarus are the 2020 #SakharovPrize laureates.
They have on their side something that brute force can never defeat: the truth.
Do not give up on your fight. We are by your side. pic.twitter.com/o6Xm4WYVKi
— David Sassoli (@EP_President) October 22, 2020
Окрім того, Давид Сассолі назвав лауреатів з Білорусі – ініціатори Координаційної ради білоруської опозиції – колишній кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановска, письменниця і нобелівський лауреат Світлана Алексієвич, а також активісти Марія Колесникова, Ольга Ковалькова та Вероніка Цепкало.
Також до числа білоруських лауреатів увійшли опозиціонери Сергій Тихановской, Алесь Беляцкий, Сергій Дилевський, Степан Путіло і Микола Статкевич.
Протести в Білорусі
Протести у Білорусі надирають обертів. Білоруський Омон просто розніс марш пенсіонерів, який пройшов в Мінську. Мирна хода бабусь проти Лукашенка перетворилася на жахіття. Свою позицію вийшли продемонструвати навіть люди з інвалідністю. На милицях та у візках, вони також не схотіли мовчати.
Колишній кандидат у президенти Білорусі Валерій Цепкало зазначив, що протестувальники змінили свою тактику.