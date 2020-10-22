Белорусская оппозиционер Светлана Тихановська в новом интервью рассказала, что жизнь в Литве ей оплачивают местные власти и благотворительные организации.

Она не принимает во внимание то, что Россия и Беларусь объявила ее в межгосударственный розыск.

— Для меня это ничего не значит. В Беларуси нет правосудия. “Был бы человек, а статья найдется” — это как никогда актуальное высказывание для Беларуси.

Политик отметила, что до сих пор не рассказала детям всю правду о ситуации в Беларуси и их отце.

— Знает только старший сын. Я думаю, что он знает, потому что мы не говорили об этом. А дочери я сказала, что отец в командировке. У нее скоро день рождения и она знает, что папа подарит ей что-то — это будет кукла.

Тихановская не хочет говорить с детьми о политике, но если ее сын сам этого захочет, то обещает поговорить с ним. Переезд в Литву, она объясняет детям, как необходимость защиты от кронавируса.

Что будет после ультиматума

25 октября Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко и отметила, что у режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования.

Александр Лукашенко должен объявить об отставке с поста президента;

насилие на улицах должно полностью прекратиться;

всех политзаключенных нужно освободить.

— Что будет в Беларуси после 25 октября, если Лукашенко не выполнит эти условия?

— Я озвучила то, чего просит белорусский народ. Это был призыв от людей. А что не получится? Все получится. Боремся!

— Почему вы уверены, что Беларусь после 25 октября вновь поднимется?

— А я не уверена, я верю.

— Но с вашей стороны в Беларуси не ведется никакая работа для этого.

— У нас все сейчас основано на самоорганизции. Я, как и каждый человек в Беларуси несу ответственность за то, что происходит. Это не на мне, а на всех.

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Протесты в Беларуси начались после выборов президента и продолжаются уже 66 день. По результатам ЦИК Александр Лукашенко якобы набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Белорусы считают результаты сфальсифицированными. Сам Александр Лукашенко 23 сентября провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов.