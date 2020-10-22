Білоруська опозиціонер Світлана Тихановська в новому інтерв’ю розповіла, що життя у Литві їй оплачує місцева влада та благодійні організації.

Вона не бере до уваги те, що Росія та Білорусь оголосила її у міждержавний розшук.

– Для мене це нічого не означає. У Білорусі немає правосуддя. “Була б людина, а стаття знайдеться” – це як ніколи актуальний вислів для Білорусі.

Політик зазначила, що досі не розповіла дітям всю правду про ситуацію у Білорусі та їх батька.

– Знає тільки старший син. Я думаю, що він знає, бо ми не говорили про це. А доньці я сказала, що батько у відрядженні. У неї скоро день народження і вона знає, що тато подарує їй щось – це буде лялька.

Тихановська не хоче говорити з дітьми про політику, але якщо її син сам цього захоче, то обіцяє поговорити з ним. Переїзд у Литву, вона пояснює дітям, як потребу захисту від кронавірусу.

Що буде після ультиматуму

25 жовтня Світлана Тихановська оголосила ультиматум Олександру Лукашенку і зазначила, що у режиму є 13 днів, щоб виконати три обов’язкові вимоги:

Олександр Лукашенко повинен оголосити про відставку з посади президента;

насильство на вулицях має повністю припинитися;

усіх політв’язнів потрібно звільнити.

– Що буде у Білорусі після 25 жовтня, якщо Лукашенко не виконає ці умови?

– Я озвучила те, чого просить білоруський народ. Це був заклик від людей. А що не вийде? Все вийде. Боремося!

– Чому ви впевнені, що Білорусь після 25 жовтня знову підніметься?

– А я не впевнена, я вірю.

– Але з вашого боку у Білорусі не ведеться жодна робота для цього.

– У нас все зараз засновано на самоорганізції. Я, як і кожна людина у Білорусі несу відповідальність за те, що відбувається. Це не на мені, а на всіх.

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Протести в Білорусі почалися після виборів президента і тривають вже 66 день. За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Білоруси вважають результати сфальсифікованими. Сам Олександр Лукашенко 23 вересня провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів.