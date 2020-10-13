Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций и задержаний мирных белорусов.
Во время протестов задержали тысячи митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным советом.
23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.
Всего в Беларуси за время протестов против фальсификации выборов произошло по меньшей мере 14 245 задержаний.
СМИ получили такую цифру, добавив данные Министерства внутренних дел и правозащитников.
По меньшей мере 16 человек из РУВД 12 октября забрали автомобили скорой. Большинство из них доставили в больницу скорой медицинской помощи в Минске, некоторых — в другие больницы, сообщили правозащитники.
В понедельник, 12 октября, в Минске, Гродно и других городах прошли марши пенсионеров, студенческие акции. А вечером люди снова вышли на улицы, возмущенные попытками жестокого разгона марша пенсионеров.
Силовики применяли для разгона светошумовые гранаты и газ. Правозащитники сообщили о 72 задержанных.
Светлана Тихановская назвала применение петард и слезоточивого газа на марше пенсионеров актом насилия.
– Я восхищена тем, как активно пенсионеры поддерживают протестующих и высказывают свою позицию. Но сегодня режим переступил очередную черту: силовики применили петарды и слезоточивый газ против пенсионеров. Это акт насилия против тех, кого годами считали самым лояльным электоратом. Теперь очевидно: режим готов защищать только себя, – заявила она.
На марші пенсіонерів 12 жовтня біля корпусу Білоруського національно-технічного університету у Мінську силовики застосували світло-шумові гранати.
За словами очевидців, було щонайменше п’ять вибухів, а міліція почала затримувати студентів, які прийшли пенсіонерам на допомогу.
В МВД Беларуси заявили, что применят боевое оружие на акциях протеста в случае возникновения такой необходимости.
– Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц, и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие, – сказал первый заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич.
В Минске на акцию протеста 12 октября вышли пенсионеры.
Фото: TUT.BY
На встрече министров иностранных дел стран ЕС 12 октября было согласовано введение санкций против Александра Лукашенко.
Инициатором такого решения стал глава МИД Германии Хайко Маас.
По предварительной информации, одним из ключевых факторов принятия такого решения стала тайная инаугурация Александра Лукашенко 23 сентября в Минске.
Официальная позиция относительно включения Лукашенко в санкционных списков будет озвучена на саммите ЕС, который состоится 15-16 октября.
В Минске силовики жестоко избили Никиту Домрачева, брата Дарьи Домрачевой — четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону.
На видео видно, как несколько силовиков повалили мужчину на землю и начали бить его ногами и дубинками.
По словам Домрачева, после избиения его забросили в микроавтобус, где угрожали и тыкали дубинкой. Мужчина просил силовиков вызвать скорую, от ударов на лице было много крови.
МВД Беларуси сообщило, что 11 октября в стране зафиксировали 25 акций протеста. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержали 713 граждан.