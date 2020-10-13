09:05 -

В понедельник, 12 октября, в Минске, Гродно и других городах прошли марши пенсионеров, студенческие акции. А вечером люди снова вышли на улицы, возмущенные попытками жестокого разгона марша пенсионеров.

Силовики применяли для разгона светошумовые гранаты и газ. Правозащитники сообщили о 72 задержанных.