РФ атаковала Украину 116 дронами: силы ПВО сбили 94 цели
В ночь на 11 октября (с 18:00 10 октября) российский враг атаковал территорию Украины 116 ударными дронами типа Shahed (95 из них реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа Пародия.
Об этом говорится в сводке Воздушных сил ВСУ.
Атака дронов на Украину 11 октября
Враг запускал беспилотники из направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированный Донецк и населенный пункт Гвардейское, что в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили и подавили 94 вражеских БпЛА типа Shahed (74 из них реактивные), Гербера, дронов других типов.
Зафиксировано попадание 10 беспилотников противника на семи локациях, а также падение обломков сбитых БПЛА на девяти локациях.
Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируется около десяти вражеских БПЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 691-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Воздушные силы