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Факты / Мир

Третий раз за месяц: SpaceX отправила на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

24 октября компания Илона Маска SpaceX провела очередную отправку партии небольших спутников на орбиту для обеспечения интернет-покрытия системы Starlink.

Ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками стартовала в 18.30 по киевскому времени с площадки на территории Космического центра имени Кеннеди во Флориде (США).

Это уже третий запуск спутников за этот месяц, предыдущие партии спутников вывели на орбиту 6 и 18 октября.

Читайте: SpaceX запустит на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

Испытания SpaceX

В сентябре компания Илона Маска SpaceX провела испытание Starship.

Космический корабль хотят использовать для комических путешествий, в частности для полета на Марс.

По отчетам компании, второе летное испытание корабля прошло успешно. Подробнее о запусках SpaceX читайте на Фактах ICTV.

Источник: SpaceX

Фото: Dreamstime

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