24 октября компания Илона Маска SpaceX провела очередную отправку партии небольших спутников на орбиту для обеспечения интернет-покрытия системы Starlink.
Ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками стартовала в 18.30 по киевскому времени с площадки на территории Космического центра имени Кеннеди во Флориде (США).
Это уже третий запуск спутников за этот месяц, предыдущие партии спутников вывели на орбиту 6 и 18 октября.
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Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites https://t.co/cplzMqXa7t
— SpaceX (@SpaceX) October 24, 2020
Испытания SpaceX
В сентябре компания Илона Маска SpaceX провела испытание Starship.
Космический корабль хотят использовать для комических путешествий, в частности для полета на Марс.
По отчетам компании, второе летное испытание корабля прошло успешно. Подробнее о запусках SpaceX читайте на Фактах ICTV.
Источник: SpaceX