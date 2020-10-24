24 октября компания Илона Маска SpaceX провела очередную отправку партии небольших спутников на орбиту для обеспечения интернет-покрытия системы Starlink.

Ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками стартовала в 18.30 по киевскому времени с площадки на территории Космического центра имени Кеннеди во Флориде (США).

Это уже третий запуск спутников за этот месяц, предыдущие партии спутников вывели на орбиту 6 и 18 октября.

Читайте: SpaceX запустит на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites https://t.co/cplzMqXa7t — SpaceX (@SpaceX) October 24, 2020

Испытания SpaceX

В сентябре компания Илона Маска SpaceX провела испытание Starship.

Космический корабль хотят использовать для комических путешествий, в частности для полета на Марс.

По отчетам компании, второе летное испытание корабля прошло успешно. Подробнее о запусках SpaceX читайте на Фактах ICTV.

Источник: SpaceX