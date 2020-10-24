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Факти / Світ

Втретє за місяць: SpaceX відправила на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink

24 жовтня компанія Ілона Маска SpaceX провела чергову відправку партії невеликих супутників на орбіту для забезпечення інтернет-покриття системи Starlink.

Ракета-носій Falcon 9 з 60 супутниками стартувала о 18.30 за київським часом з майданчика на території Космічного центру імені Кеннеді у Флориді (США).

Це вже третій запуск супутників за цей місяць, попередні партії супутників вивели на орбіту 6 і 18 жовтня.

Читайте: SpaceX запустить на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink

Випробування SpaceX

У вересні компанія Ілона Маска SpaceX провела випробування Starship.

Космічний корабель хочуть використовувати для комічних подорожей, зокрема для польоту на Марс.

За звітами компанії, друге льотне випробування корабля пройшло успішно. Детальніше про запуски SpaceX читайте на Фактах ICTV.

Джерело: SpaceX

Фото: Dreamstime

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