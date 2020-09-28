SpaceX запустит на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

SpaceX запускает 28 сентября тяжелую ракету-носитель Falcon 9 на орбиту с 60 мини-спутниками для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Сам запуск будет происходить из космического центра имени Кеннеди.

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— SpaceX планирует в понедельник, 28 сентября, в 10.22 по времени Восточного побережья США осуществить 13-й запуск на орбиту партии из 60 спутников Starlink. Запуск ракеты Falcon 9 будет осуществляться со стартового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди во Флориде, — говорится в сообщении.

3 сентября 2020 года уже была запущена партия из 60 спутников Starlink. Орбитальная группировка SpaceX начало разворачиваться еще в мае 2019 года. На сегодня она состоит из 713 космических аппаратов, а компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любой точке планеты.

По данным SpaceX, в 2020 году спутники смогут обеспечить интернет-покрытием всю территорию Северной Америки. До 2021 года вся планета Земля будет охвачена сетью. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Полеты на Марс

3 сентября компания Илона Маска SpaceX провела успешное испытание корабля Starship. Его планируют использовать для полетов на Марс. Запуск провели на пусковом комплексе в Бока Чика, штат Техас.

Источник: SpaceX