Главы МИД Армении и Азербайджана Зохраб Мнацаканян и Джейхун Байрамов договорились о гуманитарном перемирии в Карабахе.

Перемирие стартует в 8.00 26 октября.

— Гуманитарное перемирие начнет действовать с 08.00 26 октября 2020 года. США оказали содействие активным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы для того, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному урегулированию конфликта, — говорится в коммюнике госдепа США.

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Также в документе говорится, что Армения и Азербайджан готовы соблюдать гуманитарное перемирие, которое было достигнуто в Москве 10 октября.

Нарушение перемирия в Нагорном Карабахе

10 октября в Москве Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Однако в тот же день военные ведомства двух стран начали обмениваться обвинениями относительно несоблюдения этих договоренностей.

12 октября утром Азербайджан и Армения начали новые обстрелы в Нагорном Карабахе. Минобороны обеих стран заявили о продлении ведения боевых действий. Премьер-министр Армении заявил, что никакого перемирия нет.