Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 15 мая: ВСУ уничтожили 1 150 оккупантов, четыре танка и 32 артсистемы
За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 1 150 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 15 мая 2026 года
- личного состава — около 1 346 390 (+1 150) человек,
- танков — 11 935 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 24 569 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 42 085 (+32) ед,
- РСЗО — 1 788 (+1) ед,
- средств ПВО — 1 379 ед,
- самолетов — 435 ед,
- вертолетов — 352 ед,
- наземных робототехнических комплексов — 1 388 (+7) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 291 458 (+1 780) ед,
- крылатых ракет — 4 626 (+41) ед,
- кораблей/катеров — 33 ед,
- подводных лодок — 2 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 96 540 (+185) ед,
- специальной техники — 4 184 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 542-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
