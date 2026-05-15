За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 1 150 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 15 мая 2026 года

личного состава — около 1 346 390 (+1 150) человек,

танков — 11 935 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 24 569 (+12) ед,

артиллерийских систем — 42 085 (+32) ед,

РСЗО — 1 788 (+1) ед,

средств ПВО — 1 379 ед,

самолетов — 435 ед,

вертолетов — 352 ед,

наземных робототехнических комплексов — 1 388 (+7) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 291 458 (+1 780) ед,

крылатых ракет — 4 626 (+41) ед,

кораблей/катеров — 33 ед,

подводных лодок — 2 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 96 540 (+185) ед,

специальной техники — 4 184 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 542-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

