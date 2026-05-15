В течение 13–14 мая вблизи украинских атомных электростанций зафиксирован пролет более 160 российских беспилотников.

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Активность БПЛА вблизи украинских АЭС

Так, пролет вражеских дронов зафиксировали вблизи объектов Южноукраинской, Чернобыльской и Ровенской АЭС.

Команды МАГАТЭ сообщают об отсутствии прямого влияния на ядерную безопасность на этих объектах. Однако генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность такой ситуацией и подчеркнул необходимость в полной мере соблюдать принципы обеспечения ядерной безопасности.

Гросси также призывает к максимальной сдержанности, чтобы избежать риска ядерной аварии.

Напомним, что 13 и 14 мая Россия массированно атаковала Украину с помощью дронов и ракет, в том числе баллистических.

Так, в ночь на 14 мая противник применил 731 средство воздушного нападения — 56 ракет и 675 БПЛА. Силы противовоздушной обороны сбили 693 цели.

Утром 13 мая противник атаковал Украину 753 ударными БПЛА. Перед этим ночью военные зафиксировали 139 вражеских дронов.

Учитывая массированные атаки и их последствия, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что международные партнеры должны продолжать поддерживать украинскую ПВО и усиливать давление на Россию. По его словам, Украине необходима дальнейшая реализация программы PURL для защиты от баллистических ударов.

Кроме того, Зеленский поручил Силам обороны Украины разработать возможные варианты ответа на последний российский удар.

Фото: МАГАТЭ

