В ночь на 15 мая беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод — один из крупнейших НПЗ России.

После взрывов на территории предприятия возник масштабный пожар, а над городом поднялся густой черный дым.

Об этом сообщают ASTRA, Exilenova+ и губернатор Рязанской области Павел Малков.

Атака на Рязанский НПЗ 15 мая: что известно

Первые взрывы в Рязани прогремели около двух часов ночи.

После этого местные жители начали сообщать об атаке беспилотников на Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

Очевидцы заявляют, что взрывы раздавались один за другим, а над территорией предприятия вспыхнул сильный пожар.

В соцсетях и Telegram-каналах местные жители публикуют видео, на которых видно густой черный дым над городом и масштабное возгорание в районе НПЗ.

OSINT-аналитик ASTRA подтвердил повреждения Рязанского НПЗ на основе геолокации фото и видео очевидцев.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что из-за атаки повреждены жилые дома и территория одного из предприятий.

Он утверждает, что в результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

По данным СМИ, кроме Рязани, взрывы ночью раздавались в Брянске, Таганроге и Ейске.

В Ейске дым поднимался со стороны военного аэродрома, где дислоцируется 859-й Центр боевого применения и переподготовки летного состава морской авиации ВМФ РФ.

Из-за атаки дронов российская авиация временно ограничила работу нескольких аэропортов, в частности в Нижнем Новгороде, Ярославле и Тамбове.

Город Рязань является административным центром Рязанской области РФ. Он расположен на правом берегу Оки, в более чем 200 км от Москвы.

Что известно о Рязанском НПЗ

Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в структуру Роснефти и является одним из крупнейших НПЗ в России.

Предприятие может перерабатывать около 17 млн тонн нефти в год.

На заводе производят бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум и другую продукцию для топливной отрасли РФ.

Напомним, что в ночь на 6 декабря 2025 года украинские беспилотники уже атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод в РФ.

Тогда Генштаб ВСУ подтвердил поражение инфраструктуры предприятия и установки низкотемпературной изомеризации. По данным Astra, с начала 2025 года завод атаковали по меньшей мере девять раз.

В 2026 году Рязанский НПЗ атакуют впервые.

Источник : Українська правда

