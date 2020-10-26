Срок ультиматума истек: в Беларуси началась общенациональная забастовка

Понедельник, 26 октября, начался с протестов рабочих на крупнейших предприятиях Беларуси, к которым ранее призвала экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.
Очевидцы сняли, как на Минском транспортом заводе и на Атланте рабочие колонной идут по цехам, собирая людей на забастовку.
Работу также остановили цеха на крупных предприятиях: Минский электротехнический завод, Гродно Азот и МАЗ.
Кроме того, к забастовке присоединились и мелкие предприниматели.
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Истек срок объявленного Лукашенко ультиматума
Прошедшей ночью истек срок объявленного Тихановской властям Беларуси ультиматума, согласно которому непризнанный США, ЕС и Украиной президент Александр Лукашенко должен был объявить об уходе, остановить жестокие задержания участников протествов в Беларуси и отпустить политзаключенных.
25 октября на улицы белорусских городов вышли не менее 100 тыс. человек. Не обошлось без жестких задержаний и применения спецсредств — светошумовых гранат и резиновых пуль.
Источник: TUT.by
Фото: TUT.by