Понедельник, 26 октября, начался с протестов рабочих на крупнейших предприятиях Беларуси, к которым ранее призвала экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

Очевидцы сняли, как на Минском транспортом заводе и на Атланте рабочие колонной идут по цехам, собирая людей на забастовку.

Работу также остановили цеха на крупных предприятиях: Минский электротехнический завод, Гродно Азот и МАЗ.











Срок ультиматума истек: в Беларуси началась общенациональная забастовка / 3 фотографии

Кроме того, к забастовке присоединились и мелкие предприниматели.

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Истек срок объявленного Лукашенко ультиматума

Прошедшей ночью истек срок объявленного Тихановской властям Беларуси ультиматума, согласно которому непризнанный США, ЕС и Украиной президент Александр Лукашенко должен был объявить об уходе, остановить жестокие задержания участников протествов в Беларуси и отпустить политзаключенных.

25 октября на улицы белорусских городов вышли не менее 100 тыс. человек. Не обошлось без жестких задержаний и применения спецсредств — светошумовых гранат и резиновых пуль.

Источник: TUT.by

Фото: TUT.by