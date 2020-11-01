Протесты в Беларуси: люди вышли на акции, ОМОН ответили выстрелами в воздух

1 ноября граждане Беларуси вышли на очередные акции протеста против режима самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. Действующая власть отправила на улицы силовиков, которые запугивали людей.

По информации местных СМИ, более 10 тыс. человек вышли на протесты в Минске.

В ответ на это власти вывели на улицы вооруженных силовиков, автозаки. ОМОН применяли светошумовые гранаты, дубинки, а также делали предупредительные выстрелы в воздух.

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Пока информации о прямых столкновениях между силовиками и демонстрантами нет.

Протесты в Беларуси

Уже почти три месяца в Беларуси не утихают протесты из-за очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом страны.

По данным ЦИК, победу на выборах одержал он, однако люди не были с ними согласны.

В связи с этим граждане регулярно выходят на акции протеста против режима Лукашенко. Подробнее о протестах в Беларуси читайте на Фактах ICTV.

Источник: Tut.by, Наша ніва

Фото: Tut.by