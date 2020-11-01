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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Протесты в Беларуси: люди вышли на акции, ОМОН ответили выстрелами в воздух

1 ноября граждане Беларуси вышли на очередные акции протеста против режима самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. Действующая власть отправила на улицы силовиков, которые запугивали людей.

Протесты в Беларуси

По информации местных СМИ, более 10 тыс. человек вышли на протесты в Минске.

В ответ на это власти вывели на улицы вооруженных силовиков, автозаки. ОМОН применяли светошумовые гранаты, дубинки, а также делали предупредительные выстрелы в воздух.

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Пока информации о прямых столкновениях между силовиками и демонстрантами нет.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси

Уже почти три месяца в Беларуси не утихают протесты из-за очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом страны.

По данным ЦИК, победу на выборах одержал он, однако люди не были с ними согласны.

В связи с этим граждане регулярно выходят на акции протеста против режима Лукашенко. Подробнее о протестах в Беларуси читайте на Фактах ICTV.

Источник: Tut.by, Наша ніва

Фото: Tut.by

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