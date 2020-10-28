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Факты / Мир

Наказание за протест: в Беларуси студентов отчисляют из ВУЗов

В Беларуси отчислили 18 студентов из университета культуры и искусств. Они приняли участие в общенациональном протесте против режима президента Александра Лукашенко.

Студентам уже сообщили об отчислении. Они не смогут попасть в университет, потому что их пропуска заблокировало руководство. Сейчас они не получили приказы об окончательном отчислении.

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Студенты утверждают, что их не предупреждали о таких методах борьбы с протестующими.

Известно, что студентов отчисляют в Белорусском национальном техническом университете и Белорусском государственном университете физической культуры. Трем студентам официально выдали приказы об отчислении.

27 октября Лукашенко угрожал студентам отчислением. Он озвучил предложение отправить некоторых студентов протестующих в армию, а других оставить на улице.

В Беларуси началась общенациональная забастовка

26 октября началась общенациональная забастовка Беларуси. Срок ультиматума, который объявила Тихановская власти Беларуси, истек. Лукашенко не выполнил его условия. В связи с этим, на улицы Беларуси вышли более 100 тыс. человек.

Источник: Єврорадіо

Фото: Dreamstime

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